Mel Gibson sai antisemitismisüüdistuste tõttu Netflixist sule sappa 

Ryderi sõnul olevat Gibson samal peol solvanud ka tema sõpra, kes on gei. "Oota, kas ma saan nüüd aidsi?" olnud Meli repliik. Winona lisas, et hiljem püüdis Gibson oma solvavate sõnade eest vabandust paluda. Ometi väidavad Gibsoni esindajad, et Ryder valetab. "Ta valetas sellest juba üle kümne aasta tagasi ajakirjandusega rääkides, ja valetab ka praegu. Ta valetab ka, väites, et Mel püüdis temalt toona vabandust paluda," vahendab New York Post Gibsoni esindajate sõnu.