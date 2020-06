TRAAGILINE LÕPP: Elizabeth Hurley poja isa hüppas 27. korruselt alla 

Bing oli nimekas filantroop ja Hollywoodi filmide investor - näiteks aitas ta linale tuua Sylvester Stallone'i filmi "Get Carter". Ent kõige rohkem on Bing tuntud siiski Briti staarkaunitari Liz Hurley poja Damiani (18) isana. Algselt keeldus ta 2002. aastal sündinud poega enda omaks tunnistamast, kuid DNA-analüüs tõestas, et Damian on tema laps.