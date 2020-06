Saund Elina Born ja Villemdrillem suveplaanidest: minge sääskedele söödaks! Toimetas Karin Sõmer , täna, 21:55 Jaga: M

Elina Born Foto: Martin Ahven

Suvesingli "niiea" üllitanud Elina Born ja villemdrillem räägivad Raadio 2 saates "Hommik!", mida suvel teha võiks."Inimesed, kes elavad linnas, võiksid kindlasti minna maale, metsa sisse kuskile sääskedele söödaks, nagu minagi kohe teen tegelikult täna, lähen minema siit linnast," räägib Elina. Koduse Lehtse asemel plaanib laulja külastada ema lapsepõlveküla. "Ma väga ootan!" ütleb ta."Minu jaoks on võib olla suvemärk see, et sa lähed ujuma ja vesi on soe," räägib Villem, et läheb sõprade maakoju Käärikule.Kõigil teistel soovitab Villem hoopis Pärnusse minna, sest see on ikkagi suvepealinn, lisaks on ta ise just sealt pärit. "See on kõikidel muudel aastaaegadel nii välja surnud ehk siis praegu on väga hea aeg seda külastada," räägib ta.