JUSTKUI MOZART: popikuningas Michael Jacksonil oli laulude kirjutamiseks eriline viis 

Siin võib tuua paralleeli Mozartiga, kes kuulis kõiki sümfooniad enda peas ilma et ta oleks neid eelnevalt jupikaupa kirja pannud. Nii tekkisid laulud ka Jacksonil – täies mahus kõlasid need tema peas enne kui paberile kirja said.„Laulusõnad, keelpillid, akordid ja kõik tulevad hetkel nagu kingitus, mis pannakse otse pähe ja nii ma seda kuulen,“ ütles Jackson 1994. aasta „Dangerous“ kohtuprotsessi ajal.

Jacksoni meeskond on näinud lugematuid kordi, kuidas Michael laulis ette oma laulu iga pilli partii koos pauside ja täiendustega. See lihtsustas tema pillimängijate tööd ning tõestas tema musikaalsust ja virtuoossust. Jacksoni muusikaline juht Michael Bearden rääkis filmis „This Is It“, et Michael teab alati kõikide oma laulude võtmeid peast, mis on tohutult oluline ja vajalik muusiku jaoks.