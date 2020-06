PEREKLÕPS | Adeele Jaago näitab beebit 

Väike Mattias Maru sündis 22. mail. Toona kirjutas Adeele sotsiaalmeedias nõnda: "Reedel, 22.05.2020, kell 4:04 sündis ilmale meie poeg Mattias Maru Jaago. 53cm ja 4610g vägevat poisimürakat on nüüd meiega kodus ja kasvab mühinal edasi. Täname südamest perekonda, kõiki kaasaelajaid, Viljandi arste ning eriliselt ämmaemand Gertrud Saaget ja Tartu Ülikooli Kliinikumi personali, kus arstidelt saadud hüüdnimega “suur-poiss” loomulikul teel sündis. Meid on nüüd neli. Aitäh, elu!" hõiskab Adeele.

Beebiootusest andis Jaago teada aprillis. "Varsti sünnib meie perre üks pisike ime. Mõtlesin, et praegu, munadepühade ajal on tore teada anda, mida ma siin enda sees juba pikalt haudunud olen... PS! Päris põnev väljakutse on olnud igal pildil beebikõhtu varjata," kirjutas ta.