PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 24. juuni 

Palju õnne, Vähk! Algavalelu aastal oled aktiivne, sind saadab pidev soov tegutseda. Oluline on teha õiged valikud ja süveneda asjadesse, mis on tõeliselt tähtsad. Tuleb aru saada, et kõige jaoks aega ei jätku. On soodne aasta kolimiseks, remondi või ümberehituse tegemiseks kodus ning peresuhete tugevdamiseks.