Jaak Joala 70. sünniaastapäeva puhul ilmub topeltalbum, kus kuuleb nii rokilikku kui lüürilist muusikat 

Just sellisena ongi kokku pandud 21 lauluga plaat "Naerata". Kuid järjest enam tekkis koostajal Olavi Pihlamägil tunne, et viimane plaat jääks kuidagi lõpetamata, kui see ei sisaldaks Jaagu kaasaegsete Eesti autorite loomingut. Nii sündiski kaksikplaadi idee ja nüüd on samade kaante vahel ka teine plaat pealkirjaga "Põhjanael", kus ainult Eesti heliloojate looming. Siin on 24 kaunist laulu 13 autorilt, nende seas Jaagu eakaaslased Olav Ehala, Andres Valkonen ja Rein Rannap. Siin on näiteks Olav Ehala poolt 1975. aastal salvestatud ja ainult kord telesaates esitatud ning seejärel helilooja koduarhiivis varjul olnud laul "Mind hoida ei saa". Ka plaadi nimilaul "Põhjanael" Andres Valkonenilt on omal ajal kirjutatud muusikafilmi "Pingul keel" jaoks, kuid millegipärast filmimiseni ei jõudnudki. Nüüd lõpetab see hoogne laul plaadi.