Tom Petty omaksed nõuavad, et Trump lõpetaks tema hiti kasutamise 

Sky Newsi teatel mängiti Petty hitti laupäeval Oklahoma osariigis Trumpi tagasivalimiskampaania esimesel miitingul. Seepeale kuulutasid rokkari omaksed, et keelavad USA presidendil laulu kasutada - see olevat kirjutatud lihtinimesele. "Tom Petty ei tahaks, et ühtki tema laulu kasutataks vihakampaanias," seisab Petty omaste avalduses.