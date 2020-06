Briti superstaarisaate tähte sunniti näonahka valgendama 

Burke rääkis 15 minuti pikkuses Instagrami videos oma rassismikogemustes noore lauljana. Ta oli vaid 19aastane, kui ta 2008. aastal "X Factori" võitjaks kuulutati. Alexandra sõnul öeldi talle pärast "X Factori" võitu, et ta peab nahavärvi tõttu kümme korda rohkem tööd tegema kui valged artistid. "Punupatsid on keelatud, afrosoeng on keelatud. Juuksed peavad olema valgete inimeste maitse järgi," rääkis 31aastane staar tema välimusele esitatud nõudmistest.