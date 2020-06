Rõõmusõnum „Mamma Mia!“ fännidele – filmile tuleb teinegi järg 

"Usun, et kolmas film on samuti tulekul," ütles Craymer Daily Mailile. Tema sõnul oli linateose planeerimine juba käsil, kuid takerdus koroonapandeemia taha.

Ühtlasi paljastas produtsent, et ABBA hitimeistrid Benny Andersson ja Björn Ulvaeus on kirjutanud neli uut ABBA lugu. Need kõlavad virtuaalkontserdil kõigi nelja bändiliikme esituses, kuid tõenäoliselt ka uues filmis.