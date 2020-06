Noor filmitäht eitab 17aastase tüdruku vägistamist 

Gabby esitas oma süüdistused Twitteris, väites, et toona 20aastane Elgort oli temaga sotsiaalmeedias ise kontakti otsinud. Nad kohtusid ja Ansel võttis tüdruku süütuse. Seksuaalvahekord olnud põrgulikult valus ja neiu anunud nuuksudes, et Elgort lõpetaks. Noormees ei võtnud teda aga kuulda. Gabby avaldas ka kuvatõmmised Elgortilt saadud sõnumitest ning nende ühisfoto. Lisaks väitis ta, et Ansel oli temalt alastipilte palunud ning teda koos mõne oma sõbrannaga grupiseksile meelitada üritanud. Nüüdseks on Gabby oma Twitteri konto eemaldanud.

Filmidest "Süü on tähtedel" ja "Ohakalind" tuntud Elgort, kes peatselt astub üles Steven Spielbergi "West Side Storys", on Instagramis vastulause avaldanud. Ta väidab, et nende suhe oli täiesti seaduslik ja toimus mõlema poole nõusolekul. Elgort eitab Gabby seksuaalset kuritarvitamist, kuid tunnistab, et kohtles teda lühikese suhte lõpus julmalt.