MAAILMA KALLEIM KITARR: Kurt Cobaini pill müüdi pöörase hinnaga 

Cobain mängis 1959. aasta Martin D-18E'd Nirvana kuulsal akustilisel kontserdil 1993. aasta novembris. Viis kuud hiljem võttis 27aastane rokkar endalt elu.

Cobaini kitarri ostis austraallane Peter Freedman, kellele kuulub maailmakuulus firma Rode Microphones. "Kui kuulsin, et see kuulus kitarr oksjonile pannakse, mõistsin kohe, et teist sellist võimalust elus enam ei tule." Freedman kavatseb grungestaari kitarri abil tähelepanu juhtida loomeinimeste igipõlistele probleemidele ja siseheitlustele.

Lisaks kitarrile sai ostja originaalvutlari, millele Cobain oli kleepinud ansambli Poison Idea 1990. aasta albumi "Feel the Darkness" reklaami. Kitarrikasti sees on poolik pakk Martini kitarrikeeli, kolm plektronit ja samsist kotike, millel on väikese hõbedast lusika, kahvli ja noa pilt.