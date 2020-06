FOTO | Siret Kotka jagab bikiinipilti ja paljastab, et seljatas ühe oma suurima hirmu 

"Kõigil meil on hirmud. Minu üks suuremaid hirme on olnud vee ees (lapsepõlves kogetud trauma pärast). Kedagi või midagi kartes anname ära meeletu energia. Ületades hirmu saame energia koheselt tagasi koos tohutu enesekindlusega," kirjutab Siret pildi juures. "Sel kevadel otsustasin, et ületan kartusetunde ujumise suhtes. Kujutage ette, kui hea tunne oli möödunud reedel esimest korda elus ujuda basseini ühest otsast teise, abivahendeid kasutamata. Mu elus on paljud suved möödunud nii, et ma ei ole end meres ega järves isegi märjaks teinud. Sel aastal on teisiti. Selle suve lauseks saab: "Ma armastan vett ja ujumist!""