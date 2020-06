PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 23. juuni 

Ehkki hommikupoole tundub, et su plaanid äparduvad, on paha tuju õhtuks justkui käega pühitud. Oled toimekas peo hing, korraldad lustlikke mänge, lõbutsed ise ja naerutad teisi.

Aeg võib tuua just need võimalused, mida oled ammu otsinud, millest oled unistanud. Ole julge ja avatud, suhtle erinevate inimestega – just nii avanevad uued uksed.