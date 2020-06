PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 22. juuni 

Tegevus ei pruugi edeneda nii kiiresti, kui planeerinud oled. Kaaslased oleks justkui väsinud su entusiasmist. Sinule jälle näib, et asjad ei huvita neid nii palju, kui peaks.

Su ootused kaaslastele on kõrged. Veelgi kriitilisem oled aga iseenda suhtes – kui miski ei lähe päris nii, nagu kavandanud oled, kipud endale tuhka pähe raputama.

Mõtled, kuidas tulevikku kindlustada, märkad võimalusi, ent pead tõdema, et igal asjal on ka negatiivne pool. Proovi sellest mõtteahelast välja tulla, vajad ka puhkust, lõõgastumist.

Ikka ja jälle tunned end kui teelahkmel – sul on mitmeid võimalusi, kuid väga raske on otsustada, kuhupoole on kõige mõistlikum liikuda.