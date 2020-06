Muusik Brad Jurjens käis üliraskel operatsioonil: jaksu oli vähe ja tuju oli nullis 

"Kaks päeva tagasi tehti mulle tulnukatehnoloogiline protseduur, südameablatsioon. Selle käigus tehakse kubemesse, suguelundite kõrvale neli väikest auku ja saadetakse UFO arterite kaudu südamesse, et laseriga parandamist vajavaid kohti välja lõigata," kirjeldab Jurjens operatsiooni.

Jurjensi sõnul oli operatsioon väga valus, kuid ta on õnnelik, et ta sai võimaluse selle tegemiseks. "See oli väga valus ning kuuldavasti südame erinevate piirkondade põletamine tekitab erinevat valu. Näiteks hakkasin ma protseduuri ajal sisemiselt lämbuma ja pidin paluma, et nad korraks lõpetaks. Ahjaa, kas ma ei maininud, et ma olin terve protseduuri aja ärkvel? Ja see kestab umbes kolm tundi," kirjeldab ta.

Nüüd tunneb mees ennast aga suurepäraselt. "Ma tunnen nagu mu rinnus tuksuks uhiuus Rolex. Ja see on väga lahe, et mul on nüüd südamel armid! Kui paljud seda öelda saavad?" naljatleb ta. "Taastumine on möödunud väga hästi. Sain haiglast väikese voldiku selle kohta, millised on tüsistused ja mis võib potentsiaalselt halvasti minna, sealhulgas 0.2% juhtudest pidi tüsistuseks olema surm. Mul on igatahes kõik super siiamaani!” lisab ta.

Brad räägib Õhtulehele, et arütmia avaldus nii, et süda tegi paar teistmoodi lüket kui tavaliselt ja läks rütmist välja. “Kui süda õigesti lööb, kulgeb elu tavaliselt, kui aga rütmist välja läheb, ei saa ega taha eriti midagi teha. Jaksu on vähe ja tuju on ka täitsa nullis,” tõdeb ta. Mehe sõnul on see geneetiliselt soodustatud, ka tema emal on südamega sarnased probleemid.