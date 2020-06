Inimesed JAANIÕHTU SALADUSED! PÄRIMUSEUURIJA AHTO KAASIK ÕPETAB: kuidas saada õnnelikuks, targaks, püsida terve ja noor Sirje Presnal , täna, 18:23 Jaga: M

GALERII

RÕÕMUPÜHA: Jaaniõhtu on aeg, kui ka kõige introvertsem eestlane peab end kodust välja jaanitulele vedama, sest tulele minemata jätmine ennustab halba õnne – haigusi, ikaldust ning tulekahjusid. Foto: Aldo Luud

Käes on põhjamaa suvede imelisim aeg, kus päike jõuab vaevalt silmapiiri taha kaduda, kui teispool taevas juba uuesti hahetama lööb. Sel ajal juhtub imesid nii looduses kui ka inimeste elus. Leedoööl hakkavad puud ja linnud-loomad kõnelema ning avaldavad enneolematuid saladusi neile, kes kuulata mõistavad. See on ka ainus aeg aastas, kui sõnajalg õitsele puhkeb. Õie leidjat ootab õnn ja jõukus.