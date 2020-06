FOTOD | Prints William tähistas lõbusalt lastega oma sünnipäeva ning isadepäeva 

Prints William tähistab pühapäeval 38. sünnipäeva. Piltidel on näha, et William on veedab sünnipäeva oma lastega hullates. William möllab piltidel oma kolme järeltulijaga, kuueaastase Georgiga, viieaastase Charlottega ning kaheaastase Louisiga õues.

Suurbritannias tähistatakse sel pühapäeval isadepäeva, William on intervjuudes rääkinud, et laste saamine on tema jaoks olnud suurim elumuutev moment. Mehe sõnul on isadus väga erinev elufaas võrreldes tema nooruspõlvega.