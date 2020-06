Angelina Jolie annab mõista, et Brad Pitt traumeeris tema lapsi 

Pitt ise on pärast lahutust tunnistanud, et tal on seljataga võitlus viinakuradiga. Jolie ei räägi küll abielulahutuse põhjusi lahti, kuid kinnitab, et tegu oli õige otsusega. "Jätkan keskendumist oma laste tervenemisele. Mõned on mu vaikimist ära kasutanud ja lapse näevad ajakirjanduses enda kohta avaldatud valesid, aga ma tuletan neile melde, et nad teavad ise tõde ja oma arvamust."