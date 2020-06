„Dawson's Creeki“ tähe naisel katkes jälle rasedus 

Van Der Beekil ja tema naisel on viis last: Olivia (9), Joshua (8), Annabel (6), Emilia (4) ja Gwendolyn (2). Mullu novembris paljastas USA tantsusaates võistelnud James, et Kimberly rasedus on katkenud. "Väike hingeke, keda ootasime oma perre, läks otseteed teispoolsusesse." Van Der Beek on rääkinud, et Kimberlyl on varemgi kolm rasedust katkenud.