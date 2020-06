Rolling Stonesi kitarristi poeg: isa-ema eluviis tegi minust narkomaani 

Jamie Wood (45) räägib Daily Maili intervjuus, et tema lapsepõlv oli tavatu. Kasuisa Ronnie Wood kasvatas teda kui oma last, kuid kodus käis alailma joomine ja narkootikumide pruukimine. Peolembesed vanemad ajasid end vahel voodist üles alles siis, kui poeg koolist koju tuli. "Uimastid olid meie peres tavalised. Need olid mu lapsepõlve lahutamatu osa. Pärast kooli ei lubanud ükski vanem oma lapsi meile külla."

Jamie hakkas 14aastaselt ka ise uimasteid pruukima. Heroiini ja kokaiini võttis ta 20. eluaastani, siis läks üle kanepile. Ta usub, et just ema-isa uimastilembus tegi temast narkomaani, kes oleks 42aastaselt äärepealt infarkti surnud. Haua veerel käinuna tegi Jamie lõpu nii kanepile kui ka sigarettidele.

Kümmekond aastat meelemürkidest prii olnud Ronnie avaldab nüüd sotsiaalmeedias fotosid oma nelja-aastastest kaksiktütardest, kelle ema on tema kolmas abikaasa Sally. "Kindlasti on Ronnie nüüd palju parem isa!" usub Jamie. "Mul on tema pärast väga hea meel. Sally on vapustav ema ja kaksikud on kihvtid."