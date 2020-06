„Sõrmuste isanda“ režissöör: Ian Holm mängis Bilbot Parkinsoni tõbe trotsides 

Holm mängis kuulsas filmitriloogias Bilbot ning jätkas rollis ka "Sõrmuste isanda" eelloos "Kääbik" - ta oli raamjutustuses 111aastane Bilbo. "Kääbiku" (2012) võtete alguseks oli Ianit tabanud Parkinsoni tõbi ning ta keeldus esialgu rollist. "Ta pihtis meile, et tal on diagnoositud Parkinsoni tõbi ja et talle ei jää enam repliigid meelde. Tal oli raskusi kõndimisega ja Uus-Meremaale [võtetele] ei saanud ta kohe kindlasti sõita. Alati oma privaatsust hindava mehena ütles ta, et on põhimõtteliselt pensionile läinud, kuid ei kuuluta seda avalikult," vahendab Daily Mail Peter Jacksoni meenutust.