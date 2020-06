Inimesed 5MIINUST hädas fännidega: esiridades neiud üritavad munadest kinni haarata! Kroonika , täna, 14:53 Jaga: M

5MIINUST Foto: Robin Roots

Eesti populaarseim peobänd 5MIINUST tõdeb, et neil on oma fännidega olnud pööraseid kogemusi – eriti naisfännid lähevad vahel ikka niivõrd hulluks, et teevad lausa füüsiliselt poistele haiget.