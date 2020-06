Aastaid omadega puntras olnud telekaunitar valmistub pulmadeks 

Lähedase peretuttava sõnul on 58aastane Heather oma kallima Chris Heisseriga kihlunud. Heather saanud kihlasõrmuse sõrme aprilli lõpus, mil ta oli jõudnud tähtsa verstapostini: näitlejanna oli suutnud aasta aega kaine püsida.

Chris oli Heatheri keskkooliaegne kallim. Mõni aasta tagasi kohtusid nad taas ning armuleek süttis uuesti. Koos on läbi tuldud keerulistest aegadest. 2018. aastal püüdis purupurjus Locklear oma kallimal nina peast hammustada ja ründas seejärel kolme politseinikku, kes nende kaklust lahutama tulid. Ent nüüd, kainena, on Locklear täiesti uus inimene. "Nad on koos väga õnnelikud," kinnitab infoallikas.