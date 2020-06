Kristen Stewartist saab uues filmis printsess Diana 

Diana neiupõlvenime kandva filmi tegevus hargneb 1990. aastatel kolme päeva jooksul, mil printsess hakkab enda ja Briti troonipärija prints Charlesi abielu tõsiselt kahetsema. Diana hukkumist 1997. aasta augustis Pariisis linateos ei puuduta, märgib New York Post.

Linateos tõotab tulla intrigeeriv, sest selle lavastaja on Tšiili kineast Pablo Pablo Larraín, kes tõi filmis "Jackie" ekraanile Jacqueline Kennedy elu pöördelised hetked. Võtted peaksid algama järgmise aasta algul.

Ka Netflixi menusarjas "Kroon" on Briti kuningliku pere elu jõudnud niikaugele, et selle liikmeks saab Diana Spencer. Di'd kehastab sarja neljandal hooajal Emma Corrin.