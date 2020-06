Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas elevant öösel tsirkuse nahka pani 

Oma tekstiilihimu oli elevant näidanud juba Narvas, kus ta loomahooldaja uhiuue sügispalitu rüüstas ja Rakveres ta ka pintsaku ja rahakotita jättis. Raha oli kotis vaid viis krooni. Suurem kahju tõusis sellest, et mehe dokumendid kadusid jäljetult.

„Vahel tuleb elevandile aga tuju jooksma hakata ja siis on hea nõu kallis. Tagumine mees peab siis köie mõne lähedaloleva puu või telefoniposti ümber katsuma visata, muidu on elevant läinud. Elevandi „kõrvalhüpete“ pärast rukkisse on omanikul juba küllalt pahandust olnud,“ kirjutab Rahvaleht.