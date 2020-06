Inimesed Pealinnavahetused: vanade pealinnade asemele tahetakse uusi Allan Espenberg , täna, 09:19 Jaga: M

Moskva, Venemaa. Foto: Stanislav Moshkov

Peaaegu kõik maailma riigid on millalgi oma pealinna vahetanud, kuid see komme pole kadunud ka tänapäeval. Praegugi on hulgaliselt riike, mis kavandavad oma seniste pealinnade hülgamist ja uute pealinnade kasutuselevõttu või lausa nullist ülesehitamist.