Urmas Kibuspuu viimane kaaslane Tatjana Järvi: „Urmas oli minu jaoks kui tabamata ime.“ 

„Juba 35 aastat on möödas…,“ vajub Tatjana hetkeks mõttesse. Ta pole aastaid lugenud. Neid, mis on möödunud Urmase lahkumisest. Ajal on võlujõud kaotada aastate, kuude ja päevade mõõde ning köita mälestused erivärviliseks lillekimbuks.