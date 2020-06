Aasta metal-albumi tiitliga pärjatud Kannabinõid annab kontserdi, mida on võimalik jälgida ka veebis 

“Erilise kogemuse andis asjaolu, et lava oli asetatud saali keskele nii, et publik sai seista ringis bändi ümber. Saali tagaotsa, kus tavaliselt on lava, olid asetatud kitarri- ja bassivõimud - wall of sound - ning nende ees seistes tekkis kehas sarnane vibratsioon, mida oli tunda oktoobris toimunud Sunn O))) kontserdil,” kommenteerib Damn.Loudi promootor Karl Korts.



Bänd lisab kollektiivselt: ”Suurte lavade monoliitsuse kõrval jääb miinuseks vahetu kontakti puudumine publikuga. Sveta Baari lahendus ruumi ja publiku keskel esinevast artistist töötas juba Kaschaloti live'i ajal laitmatult. Olustik viis justkui bändi prooviruumi, kus õlitatud masinavärk kõige paremas võimalikus mõttes kõigist ja kõigest üle rullus. Kogu hulluse keskel enda ümber silmavalgeid välkumas näha sulatab ruumisolijad bändiga üheks.”