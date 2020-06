Inimesed KUULSUS SADAS KAELA! Juutuuber Andrei Zevakin: haige, et Eestis nii kiiresti asi laineid lööb! Carolin Liis Tamm , täna, 08:00 Jaga: M

Andrei Zevakin Foto: Merilin Ulm

"Istusin oma toakese põrandal, telefonikaamera panin voodi peale püsti ja lihtsalt tegin. Poleks reaalselt oodanud, et mingid uudised, draamad ja selline fännibaas tekib. See on haige, et Eestis nii kiiresti asi laineid lööb," rõõmustab Jõgeva poiss Andrei Zevakin, kelle videoid vaatavad Youtube'is miljonid inimesed.