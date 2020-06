HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Kristiina Ojuland avas oma Ihasalu häärberis privaatse tasulise ranna 

Kohtla-Järvelt pärit endine välisminister, kunagine reformierakondlane ja Eesti rahvasaadik ning europarlamendisaadik, samas ka Rahva Ühtsuse Erakonna loonud ja lõpetanud Kristiina Ojuland (53) on Itaaliast tagasi ja hakkamist täis. Naine avas oma uhkes Ihasalu häärberis kodurestorani "Kristiina ja Kapten".

Edukalt on kodurestoranis maha peetud jaanipäev ja nädalavahetusel avas tegus naine Ihasalus ka privaatse tasulise ranna. Seal on vaid kümme kohta ja mõeldud ainult täiskasvanutele. Päevitustooli kasutamise hind on 15 eurot. Samas, kui tellida terrasil asuvast kodurestost “Kristiina ja Kapten“ sööki- jooki, siis on päevitustooli hind vaid viis eurot. Hubane koduresto on avatud neljapäevast pühapäevani. Rand on avatud vastavalt ilmale ja ette broneerimisega.

Käisin proovi hommiku- ja õhtusöögil Ihasalus vahetult enne jaanipäeva. Milline näeb välja koduresto "Kristiina ja Kapten" ja millised on seda vedava tegusa naise tulevikuplaanid, vaata videost!