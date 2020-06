Liza Minnelli mõistab hukka artikli, kus teda seostati prints Harryga 

Minnelli avaldas oma Facebooki küljel lingi The Suni artiklile, kus väidetakse, et ta on aidanud Harryl Los Angelese eluga harjuda. "Ehkki soovin prints Harryle ja Meghanile kõike head, pole ma nendega eales kohtunud. Kõik vastupidised väited on täielik väljamõeldis," kinnitab laulja ja näitleja.

Uudist vahendanud USA väljaanne People märgib, et The Sun on üks neljast Briti tabloidist, millega Sussexi hertsogipaar aprillis sidemed läbi lõikas. Harry ja Meghan teatasid, et ei kavatse The Suni, Daily Mailil, Mirrori ja Expressiga enam koostööd teha ning nende kommentaaripalvetele vastata.