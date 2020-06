KUUM KLÕPS | Laura Põldvere näitab kallimat: on meie aeg!  

"On meie aeg ja meie lõputu suvi! LauraMerch model @kaspar_hang, " hõiskab Laura ja viskab nalja.

"Kui keegi on mu Instagrami story`sid näinud, ei ole seal midagi varjatud - kõik oli juba ammu teada, aga nüüd räägitakse justkui keegi salapärane mees on tulnud," selgitas Laura. "Tegelikult on ta juba pool aastat väga salapärane olnud!" vihjab naine sellele, et meest on juba ammu tema sotsiaalmeedia postitustel näha olnud.

Mõned päevad enne seda kirjutas Kroonika, et Laura postitas sensuaalne foto, kus lauljatari põsele teeb kuuma musi ja katsub tema reit salapärane noormees nimega Kaspar. Loomulikult pani särtsakas klõps kuulujutuveskid tööle, kuid Laura jäi endiselt salapäraseks. Nüüd saime kinnituse, et tõepoolest on tegu paariga!