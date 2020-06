Beach Grind lükkub järgmisse aastasse: positiivne uudis on, et saame festivali veel paremaks teha 

„Kergelt see otsus ei tulnud. Kui aasta alguses lootsime, et suveks on kogu olukord taandunud, siis on selge, et meil ei ole vastavalt riigis korraldatud piirangutele võimalik festivali korraldada,“ sõnab Kaarel Sein Beach Grindi korraldusmeeskonnast.

Sein lisab, et päris ilma muusikalise elamuseta külalisi sel suvel siiski ei jäeta. “Oleme tänulikud, et saame praeguseid piiranguid järgides tuua inimesteni samadel kuupäevadel natukene vähendatud kujul head muusikat. Sellest räägime juba õige pea!”