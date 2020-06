5MIINUST: kõik sai alguse naljast ja jauramisest, aga praeguseks oleme sellest väga kaugele liikunud 

„Kindlasti ei ole see jauramine, sest me näeme vaeva ja analüüsime seda, mis teeme,“ kommenteerib Venelane bändi 5MIINUST tegemisi Raadio 2 hommikuprogrammis.

„Kõik sai alguse naljast ja jauramisest, aga see, kuhu oleme praeguseks liikunud, on sellest väga kaugel. Teeme väga tõsist asja ja top1 hitte,“ lisab Sir Lancelot.

5MIINUSE üks põhikohti on Võsu, kus nad uusi lugusid kirjutamas käivad. „Kui Võsu suvilas käib tavaline inimene ainult suvel, siis me käime ikkagi aasta ringi. Ei saa öelda, et elame või käime seal igal nädalal, aga arvan, et iga paari kuu tagant ikkagi korraks läheme ja oleme koos,“ räägib Lancelot.