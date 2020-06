KUULA | Anett, Mick Moon ja Manna kuulutavad uue looga suvehooaja avatuks 

Red Bull tegi laulukirjutamise projekti HitXpress, kuhu olid kaasatud viis eriilmelist Eesti artisti - Gevin Niglas, Ewert Sundja, manna, Mick Moon ja Anett Kulbin. Eksperimentaalse algatuse käigus anti igale artistile 48 tundi, et iseseisvalt oma osa uuest laulust valmis kirjutada. Publik sai läbi videokokkuvõtete jälgida muusikute loomeprotsesse ja töökeskkondi.



Laulu produtsendi Bert Prikenfeldi sõnul ongi projekti suurimaks eripäraks, et lugu ei kirjutatud koos ühel ajal samas stuudios. „Siin pole muidugi mingit reeglit, aga viimasel ajal kirjutavad paljud koos „ühe laua taga“ ja nii, et keegi otseselt kella ei vaata. 48 tundi ja igaühe „kodune“ loomekeskkond annab aga kindlasti mingi oma mõõtme juurde. Artistidel võis päris põnev olla kuulata, mida teised loole lisasid ning kindlasti oli protsess ise väga inspireeriv,“ kommenteerib Bert, lisades, et projekti võiks kindlasti korrata.