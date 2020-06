Victoria Beckhami liibuvad rõivad olid vähese enesekindluse märk 

Endine Spice Girlsi lauljatar rääkis, et varem oli tal kombeks kanda korsetiga kleiti. "Mõned neist kleitidest on mul alles, aga mu isiklik stiil on nüüd lõdvem. Tagasi vaadates mõistan, et ilmselt oli tegu ebakindlusega, et kandsin alati hästi-hästi liibuvaid, hästi kehasse töödeldud riideid."