Hüljatud Brian Austin Green patseerib ringi koos kurikuulsa lapspruudiga 

Green kinnitas kuu aega tagasi kuuldusi, et tema ja "Transformerite" tähe Megan Foxi abielu on karile jooksnud. Vaid mõni päev varem oli kolme väikese poja ema Meganit tabatud räppar Machine Gun Kelly seltsist. Green rääkis oma podcast'is, et tema naine oli mullu käinud võõrsil filmivõtetel (kus osales ka Machine Gun) ning tunnistanud koju naastes, et pole end pikka aega nii hästi tundnud kui üksi välismaal. Green oli küll vapustatud ja kurb, kuid nõustus aja maha võtma. Lahusolek aga kinnitas Foxile, et ta ei taha enam abielus olla.