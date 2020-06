Oscarite jagamine lükkub koroonapandeemia tõttu kaks kuud edasi 

Ajakirja Variety teatel kohtus Academy of Motion Picture Arts and Sciences juhtkond esmaspäeval Zoomi vahendusel, arutamaks 93. Oscari-gala toimumist. Tseremoonia pidi aset leidma 28. veebruaril, ent kuna koroonapandeemia seiskas filmitööstuse ning tõmbas kriipsu peale esilinastustele, lükkub gala aprilli lõppu - täpsemalt, 25. aprillile.

Muutunud on ka reeglid. Selleks, et film oleks Oscari-akadeemiale vaagimiskõlblik, peab see olema esilinastunud ajavahemikus 1. jaanuarist 2020 28. veebruarini 2021. Erikategooriate puhul, nagu näiteks täispikk animafilm, on tähtajaks 1. detsember 2020.