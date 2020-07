Eesti Hip-Hop festivali korraldajad: formaat on natuke teine, kuid koht ja tunne samad 

"Kuna ajad on teised, siis on ka festivali formaat natuke teine, kuid koht ja fiiling on samad," kirjutavad korraldajad Facebookis.

"Järgime festivali korraldamisel kõiki kehtestatud norme ja regulatsioone, siis on EHHF see aasta ühepäevane festival ning vastavalt EV valitsuse poolt kehtestatud piirangutele lubatakse festivalile iga päev 1000 inimest.

Kuid hea uudis on see, et ühepäevane festival toimub kolm korda ehk 13., 14. ja 15. augustil. Lisaks oleme festivali põhipäevad ehk reede ja laupäev hoidnud võimalikult ühesugused, et kõigil saaks nautida täit festivalielamust," lubavad nad.