Inimesed „PUUDUTA MIND“ | Renee Meriste: üheskoos me püsime, eraldi langeme Toimetas Anu Saagim , täna, 23:13 Jaga: M

Renee Meriste Foto: Teet Malsroos

"Aasta 2020 ei ole isegi veel poole peal ja maailmas on toimunud palju ootamatuid sündmusi, mis meie kõigi elu puudutavad," imestab Los Angeleses resideeriv muusikamänedžer Renee Meriste. "Eelmise nädala meeleavaldused Ameerikas, mis nüüdseks on laienenud kogu maailma, puudutavad meid kõiki. Samas on väga tähtis mõista, et sageli on tegu kolme erineva sündmusega, kolme erineva publikuga, aga samal territooriumil."