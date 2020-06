Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas venelased ootamatult Tallinnast lahkusid 

Pühapäeval,16. juunil helistas õhtul sõjavägede staabi ülem ja teatas, et saabunud on NSV Liidu ultimaatum, pealegi väga lühikese tähtajaga. Nüüd sai selgeks, et Tallinna tühjendamine venelastest ja baasivägede alarmolukorda seadmine eelmisel päeval olid ettevaatusabinõud. „Moskva ei olnud päris kindel, kas ohver alistub või hakkab surmahirmus viimasel hetkel veel vastu,“ kirjutab Alfred Luts.