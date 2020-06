Inimesed Kas McCannidel on viimaks lootust saada teada tõde kadunud tütre Madeleine'i kohta? Triin Tael , täna, 17:30 Jaga: M

POLE KAOTANUD LOOTUST: Kate ja Gerry McCann 2010. aastal veebruaris Lissaboni tsiviilkohtust lahkumas, käes pilt oma tütre võimaliku välimusega. Maddie vanemad olid kohtusse kaevanud tütre kadumise uurimisel osalenud politseiniku Goncalo Amarali, kes väitis raamatus ja dokfilmis, et McCannid olid Maddie haihtumisega ise seotud. Kohus otsustas, et Amaral peab maksma abielupaarile 250 000 eurot valuraha, ning keelustas raamatu müügi. Foto: AFP/Scanpix

See imearmas tüdruk, paremas silmas eriline sälguke, võiks praegu olla teismeline, kes unistab saada oma vanemate eeskujul arstiks või kavandab hoopis teisi maailmavallutusplaane. Kuid 3. mail 2007, veidi enne oma neljandat sünnipäeva, kadus Madeleine McCann oma pere suvituskorterist Portugali kuurordis jäljetult. Leinast murtud ema-isa on pidanud lisaks aastatepikkusele teadmatusele taluma ise kahtlusaluseks langemist. Kas McCannidel on viimaks lootust tõde teada saada?