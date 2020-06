Hardi Volmer meenutab jaanipäeva: kui tulin koju, üleni verine ja mitte ülearu kaine, andis isa mulle laksu vastu tatti  

"Me ühel hetkel poistega keskkoolis mõtlesime, et teeme sellise aktsiooni, et portfellide asemel on kõigil papist saunakohvrid, metallnurkadega väiksed kohvrid ja õpikud seal sees. Kott on kott, eksole," meenutab Volmer. "Mina maalisin sinna nitrovärviga suurte tähtedega ametliku nõukogude ühe põhiloosungi "Oleme rahu poolt". Lisaks suured lilled, 70ndatel lillelapse värk, suured lilleõied ja sinna vahele мы замир vene keeles. Sellest tuli KGB tasemel skandaal. Direktor kutsuti välja, et käib sellise loosungiga noormees teil koolis."