Linnar Priimägi: mulle habemed ei meeldi, see on väga inetu mood 

Viimasel ajal on suureks trendiks paisunud tihedad habemed, mida järgivad ka noored mehed. “Habe on niisugune teatav mood, mis tuleb periooditi. Kui keegi annab moe ette, teevad inimesed seda järgi,” sõnab Priimägi. “Mulle habemed üldse ei meeldi, see on väga inetu mood. Saan aru, et vanal inimesel on õigus habet kanda, aga noored habemega mehed… no ma ei tea, mulle ei meeldi,” naerab ta. “Aga arvatavasti neile, kes need ette kasvatavad, meeldib selline habe.”