Liiga palju fänne! I Land Sound on hädas: praeguseks pole me saavutanud 1000 külalise piirarvu 

"Olgugi, et tänavune festival toimub vähendatud kujul, pole unistus Illiku maagilisest päikesepaistest kadunud, vaid hoopistükis suurenenud.

Paljud meie head söbrad on jäänud värava taha, seltskonnad jäänud söpradeta ja telgid ilma kaaslasteta - see on loomulikult kurb ja möistame teie pahameelt," kirjutavad nad Facebookis.



"Nädala jooksul ei tagastanud piisav arv külalisi oma pileteid ning praeguseks hetkeks pole me saavutanud valitsuse kehtestatud külaliste piirarvu. Oleme tänaseks välja möelnud lahenduse, kuidas köik I Land Sound külalised saaksid festivalist osa," teatavad nad.



"Kõik detailid on kinnitamisel valla juhtorganisatsioonidega, millele saame lõpliku vastuse peale vallavalitsuse istungit tuleval teisipäeval, 16. juunil," lubavad korraldajad homme täpsemaid uudiseid.