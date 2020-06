Inimesed Harvey Weinsteini deformeerunud peenise saladus on paljastatud Ohtuleht.ee , täna, 16:00 Jaga: M

Harvey Weinstein 24. veebruaril Manhattani kohtusse saabumas. Foto: AP/Scanpix

Vägistamise eest 23 aastaks vangi mõistetud Harvey Weinsteini kohtuprotsessil ilmnes, et häbistatud filmimoguli suguti on veidra kujuga. New York Posti teatel on viimaks leitud seletus, mis häda Weinsteini vaevab.