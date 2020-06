Adele mälestab Grenfell Toweri põlengus hukkunuid 

Lauljanna on aastate jooksul Grenfelli kogukonnale palju toeks olnud. Eilsel virtuaalsel mälestusteenistusel ütles 32aastane lauljanna, et Grenfelli inimesed on tal kogu aeg südames. Tema sõnul on vaja leinata ja juhtunu üle mõtiskleda, kuid meenutada ka seda, millist elu hukkunud enne saatuslikku ööd elasid, ning selle üle rõõmu tunda.

Grupeering Grenfell United töötab selle nimel, et samasuguseid õnnetusi enam juhtuda ei saaks. Adele ütleb, et Grenfelli ellujäänute sitkus on talle eeskujuks. Lisaks on praegune aeg äärmiselt kohane seltsimehelikkuse ja kaastunde ilmutamiseks. "On teaduslikult tõestatud, et inimesed on karjaloomad, meid ei tohiks üksi jätta. Vajame ellujäämiseks üksteist, ja Grenfelli kogukonna tegevuses näen ma seda selgelt. Ükski teine inimrühm pole mind kunagi niimoodi liigutanud ega inspireerinud."