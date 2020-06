Prints Harry ämm kolis temaga ühe katuse alla 

The Suni teatel on endisest sotsiaaltöötajast Doriast saanud oma aastase lapselapse Archie ebaametlik lapsehoidja. "Dorial on majas oma eluruumid ja ehkki mõned Harry sõbrad on teda töganud, et ta koos ämmaga elab, saab Harry Doriaga suurepäraselt läbi," räägib Briti tabloidi allikas.