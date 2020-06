Inimesed Nicki Minaj õhutab uue videoga raseduskõlakaid Toimetas Triin Tael , täna, 12:30 Jaga: M

Foto: @nickiminaj/Instagram

Nicki Minaji fännid on veendunud, et nende lemmik ootab last. Kõlakatele andis hoogu foto, mis on pärit Tekashi 6ix9nine’'i muusikavideost, kus Minaj üles astus.